В России почтили память безымянных воинов

Память павших безымянных воинов в День неизвестного солдата, который ежегодно отмечают в России 3 декабря, почтили в Ростовской области и под Санкт-Петербургом.

Мероприятия в память о безымянных воинов, отдавших свою жизнь в Великой Отечественной войне прошли на Сестрорецком мемориале в Курортном районе Петербурга, передает Regnum.

«У огня Памяти состоялось возложение цветов», – сообщили в районной администрации. В памятной акции участвовали руководители района и города Сестрорецк, члены молодежных поисковых отрядов, священник РПЦ.

На территории нынешнего Курортного района в годы войны разворачивалась Выборгская наступательная операция, в ходе которой были освобождены пригороды Ленинграда. На «Сестрорецком мемориале» захоронены останки 120 неизвестных солдат, найденных поисковиками на местах сражений.

В Ростовской области возложение цветов и венков к мемориалам Великой Отечественной войны состоялось в поселке Каменоломни Октябрьского района. Участники акции почтили минутой молчания память безымянных бойцов у Вечного огня на площади 50-летия Победы и у мемориала «Братская могила». Цветы и венки возложили к Вечному огню и мемориалу «Гуковчанам, павшим за Отечество».

Кроме того, в этот день на Дону состоялись конкурс «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», патриотические классные часы и книжные выставки, фотовыставки и онлайн-экскурсии.

День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.

Братская могила, откуда были перенесены останки неизвестного солдата, располагается на месте, где зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы. Здесь воинскими частями 16 армии велись активные боевые действия по защите столицы. На этом рубеже были произнесены слова: «Отступать некуда, за нами Москва».

На территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Дальнем Востоке, а также в Восточной Европе находятся десятки могил погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.