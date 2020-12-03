Путин поддержал идею о рейтингах доступности объектов для инвалидов

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании рейтингов доступности общественных объектов для инвалидов.

Идею в ходе встречи с президентом предложил председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью «Ковчег» Роман Пономаренко, передает ТАСС.

Рейтинги помогут людям с инвалидностью определить, какой общественный объект для них доступен, и выстраивать маршрут своего передвижения. Он привел в пример ситуацию, когда ехал к морю более 1,5 тыс. километров, но на месте не смог попасть на пляж, так как тот не был оборудован для людей в инвалидных колясках.

«Это, безусловно, поможет развитию безбарьерной среды, это будет повышать значимость таких объектов. <...> Гостиницы и рестораны имеют звезды, здесь тоже можно рейтинговать и присваивать соответствующие категории, надо продумать. Люди должны знать, где и на что они могут рассчитывать», – ответил Путин на инициативу.

Глава государства добавил, что предложение необходимо включить в госпрограмму безбарьерной среды, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим вопросом.

Голикова пояснила, что на данный момент действует только добровольная система подобного рейтингования, «ее можно развить, но обязательной нет, она запрещена».

«Запрещена-то запрещена, но если мы это будем продвигать, то тогда предприятия сами будут заинтересованы включиться в эту программу, потому что это будет повышать количество посещений на этих объектах, создаст условия для расширения бизнеса в некоторых случаях», – сказал Путин в ответ.

«Если будем это двигать на государственном уровне, то это будет двигаться. Даже если мы не можем включить это в «обязаловку», мы найдем способы реализовать подходы подобного рода. Главное – чтобы они людям помогали, а это будет помогать, очевидно», – подвел итог президент.

Ранее Путин поддержал предложение о том, что люди, получившие инвалидность после окончания вуза, и лишившиеся возможности работать по первой специальности, должны иметь право на второе бесплатное высшее образование.

Видеоконференцию глава государства провел 3 декабря, в Международный день инвалидов. Этот день был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. В России насчитывается 11,7 млн человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. – дети.