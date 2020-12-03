Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов

Президент Владимир Путин поддержал предложение о том, что люди, получившие инвалидность после окончания вуза, и лишившиеся возможности работать по первой специальности, должны иметь право на второе бесплатное высшее образование.

«Что касается второго образования за счет бюджета, думаю, что это вполне обосновано. У нас есть определенные исключения для некоторых категорий граждан и для некоторых отраслей. Но для людей с ограничениями по здоровью, когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность, вполне мне кажется обоснованным было бы разрешить людям получать второе образование за счет бюджета», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Также президент отметил, что полностью поддерживает инициативу, поскольку для бюджета это составит небольшие траты. «На это нужно пойти в силу чрезвычайной ситуации, с которой люди сталкиваются, которые либо приобрели травму, либо инвалиды по детству. Этих людей надо поддержать <...>Не всем удается получить образование, которое становится судьбой, а для человека с ограниченными возможностями по здоровью это вдвойне-втройне сложнее, чем для всех других, поэтому, безусловно, здесь нужно принять это решение», – уверен Путин.

Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать в правительстве инициативу.

Также в четверг Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями пообещал проработать вопрос создания финансового защитника людей с инвалидностью. Кроме того, он заявил, что России необходимо обеспечить собственный рынок сбыта для отечественных компаний, производящих средства реабилитации инвалидов.