Путин поручил обеспечить рынок сбыта для российских средств реабилитации инвалидов

России необходимо обеспечить собственный рынок сбыта для отечественных компаний, производящих средства реабилитации инвалидов, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

«Абсолютно убежден в том, что мы должны обеспечить внутренний рынок для собственного производителя. Если государство этого не сделает, у нас и по другим направлениям тоже ничего не будет собственного», – сказал президент, передает ТАСС.

Путин также указал главам регионов на необходимость создавать безбарьерную среду для инвалидов. «Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и напоминать не нужно», – указал он.

Президент уточнил, что «это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, к организации рынка труда, к реализации национальных проектов, особенно в той части, которая касается комфортной среды для жизни – это строительство, благоустройство, преобразование городских пространств». «Абсолютно везде необходимо соблюдать безбарьерные требования», – уверен глава государства.

«Делать это нужно не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», – обратился Путин к руководителям регионов. Он отметил, что «на федеральном уровне за последние годы принято много решений, направленных на то, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли жить нормальной и полноценной жизнью». «Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах, насколько внимательно, ответственно власти субъектов Федерации подходят к вопросам организации безбарьерной среды, насколько полно ими реализуются соответствующие законодательные гарантии», – полагает президент.

По его оценке, «здесь есть и успешный опыт регионов и муниципалитетов». «Я предлагаю профильной рабочей группе Госсовета такой опыт обобщить и обеспечить его тиражирование», – сказал президент. По его мнению, «идти всегда нужно от конкретных потребностей, ориентироваться именно на них – так, как это делают волонтеры, общественные, некоммерческие организации».

Глава государства отметил, что проводит нынешнюю встречу в Международный день инвалидов, проводимый под эгидой ООН. Он предложил «обсудить проблемы, которые волнуют граждан с ограничениями по здоровью, задачи, которые необходимо решить».

Он напомнил, что «принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в Конституцию закрепили в том числе положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации». Путин считает «очень важным, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в Основной закон, стали именно представители общественных организаций». «Убежден, что именно так – в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми – и появляются самые верные, эффективные решения. И именно так – в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью – необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в Конституции», – призвал глава государства.