Путин пообещал проработать вопрос о защите инвалидов от мошенников

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями пообещал проработать вопрос создания финансового защитника людей с инвалидностью.

К главе государства обратилась заслуженная артистка Диана Гурцкая с призывом обратить внимание на проблему защиты инвалидов от мошенников.

«Здесь есть очень интересное решение: услуга финансового защитника. Это может быть либо близкий человек, либо волонтер, действующий в режиме ограниченного финансового опекунства», – передает слова певицы РИА «Новости».

Гурцкая пояснила, что такой защитник не сможет распоряжаться деньгами инвалида, однако в его сфере ответственности – высказывание «второго мнения» или подтверждение нетипичной операции.

Напомним, ранее в Челябинской области 20-летняя девушку-инвалида обманули на 5 млн рублей по договору на протезы ног.

«Предложение, которое вы сейчас сформулировали, касающееся финансового защитника или финансового помощника, пожалуйста, оформите соответствующим образом и просто направьте в правительство и к нам в администрацию. Мы обязательно это проработаем», – отметил Путин.

Российский лидер отметил необходимость обеспечить «безопасность подобных мероприятий, подобного использования этих инструментов, в том числе и факсимиле, помощников или финансовых защитников».

«Мне очень приятно было услышать вашу оценку того, как работают наши финансовые учреждения, что они предоставляют людям с ограничениями по здоровью современные и далеко применяемые сервисы. Это очень важно, спасибо им большое. Я надеюсь, что практика, которую наши финансовые учреждения разрабатывают и применяют, может быть тиражирована и может применяться и в других сферах деятельности», – добавил Путин.

Вместе с тем певица выступила с предложением представить лиц с инвалидностью из числа деятелей культуры для награждения государственными наградами.

«По поводу награждения госнаградами: не сомневайтесь, люди, которые заслуживают, конечно, получат эти награды. Я вас прошу тоже представить соответствующие предложения в администрацию президента Российской Федерации Кириенко Сергею Владиленовичу», – сказал Путин.

Кроме того, Путин попросил правительство и администрацию президента продумать более широкое участие бизнеса, госкомпаний в сопровождении конкурсов мастерства для лиц с ограниченными возможностями. Также глава государства призвал решить вопрос с предоставлением сертификатов на обучение для победителей конкурса профессионального мастерства Абилимпикс, целью которого является повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.

«Если люди приходят на конкурсы подобного рода, даже если они не побеждают, все равно это люди, заряженные на результат, заряженные на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, несмотря на свои проблемы со здоровьем», – отметил президент.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о трудоустройстве людей с инвалидностью. «Мы уже в этом году первый шаг сделали: на портале «Работа в России специальный раздел организовали для ребят, которые участвовали и стали победителями конкурса (Абилимпикс), как вы сказали, уже у нас порядка 300 резюме размещается, и действительно ребята, как сегодня они говорили, трудоустраиваются. Но обязательно вот эти сертификаты (на образовательные услуги), о чем вы говорили, реализуем», – добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Путин заявил, что ему за ребят, не получивших сертификаты, «так обидно». «Я сейчас это слышу, мне реально за них обидно, потому что ведь люди не просто так посидели, они приняли участие в этом соревновании», – сказал он.