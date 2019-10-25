Девушку-инвалида обманули на 5 млн рублей по договору на протезы

В Челябинской области 20-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее обманули на 5 млн рублей, заключив договор на протезы ног.

В апреле 2017 года житель Екатеринбурга, находясь в одном из столичных банков, получил 5,1 млн рублей по договору на изготовление протезов правой и левой ноги, передает РЕН ТВ.

Прошло больше двух лет, однако договор так и не был исполнен. Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее соцработницу обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег для ставок.