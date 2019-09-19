Соцработницу обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег для ставок

Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, которая обвиняется в убийстве инвалидов ради денег для ставок, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в ноябре 2018 года 35-летняя сотрудница центра соцобслуживания населения Питкярантского района пришла в квартиру инвалидов, брата и сестры 58 и 55 лет, и зарезала их, после чего похитила 260 тыс. рублей и ушла.

«Деньги ей нужны были для того, чтобы делать ставки в интернете», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Соцработницу задержали, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений» и «Разбой».

Напомним, в апреле Березовский городской суд приговорил четырех подростков на сроки от 8,5 до почти десяти лет колонии за убийство молодого человека с ограниченными возможностями.