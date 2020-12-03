Путин пообщается с представителями общественных организаций инвалидов

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 00:40  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Путин пообщается с представителями общественных организаций инвалидов

    3 декабря 2020, 00:18

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин пообщается в четверг, в Международный день инвалидов, с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «[3 декабря] Международный день инвалидов, и традиционно президент в этот день общается с представителями общественных организаций инвалидов. Такое общение <…> состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Во Всероссийском обществе глухих РИА «Новости» сообщили, что глава организации Станислав Иванов в четверг проведет онлайн-встречу с президентом России, в ходе которой расскажет о проблемах глухих.

    Путин ежегодно проводит аналогичные встречи. К примеру, годом ранее российский лидер встретился в Сочи с паралимпийцами во главе с руководителем Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. При этом сам президент старается избегать слова «инвалид». Он не раз говорил, что ему не очень импонирует такое определение, тем более, когда речь идет о людях, наделенных геройским духом.

    Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.

    В России насчитывается 11,7 млн человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. – дети. В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов. В 2014 году президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов.

    Государство предпринимает усилия по расширению безбарьерной среды. Все более активную роль в улучшении качества жизни инвалидов играют общественные организации, в том числе благодаря созданной за последние годы системе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2017 года поддержку Фонда президентских грантов получили более 4,7 тыс. проектов (с финансированием более 9 млрд рублей), направленных на помощь людям с инвалидностью.

    В центре внимания государства проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов и их реабилитацией. Так, президент Путин в своем выступлении на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» указывал, что доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь более чем 51%. Минтруд России подготовил законопроект, которым предусматривается апробация принципиально нового экономического механизма стимулирования предприятий выполнять квоты по трудоустройству инвалидов: в случае, если организация не может создать необходимое количество рабочих мест для инвалидов, обеспечив соответствующую адаптацию этих мест, она может заменить исполнение этого обязательства внесением взносов в специальный региональный фонд, который будет обеспечивать трудоустройство инвалидов.

    В период пандемии в России был принят временный порядок признания лица инвалидом. Нововведение значительно упростило продление инвалидности, освободив лиц с инвалидностью от обязанности повторно и неоднократно посещать медицинские учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы.

    Кроме того, в Международный день инвалидов в России пройдет тотальный тест «Доступная среда», для участников которого приготовили вопросы на тему организации доступной среды для людей с инвалидностью и навыков общения с ними. Участие в тестировании могут принять все желающие, акция предполагает дистанционный формат. Время начала теста единое для всех российских регионов: в 8.30 мск начнется трек для школьников и студентов, в 10.30 мск – для взрослой аудитории. Тест для учащихся содержит 30 вопросов, для взрослых – 50.

    По итогам теста будет сформирован рейтинг российских регионов по уровню вовлеченности регионов в мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и других категорий маломобильных групп населения.


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