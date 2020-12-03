Путин пообщается с представителями общественных организаций инвалидов

Президент Владимир Путин пообщается в четверг, в Международный день инвалидов, с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[3 декабря] Международный день инвалидов, и традиционно президент в этот день общается с представителями общественных организаций инвалидов. Такое общение <…> состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Во Всероссийском обществе глухих РИА «Новости» сообщили, что глава организации Станислав Иванов в четверг проведет онлайн-встречу с президентом России, в ходе которой расскажет о проблемах глухих.

Путин ежегодно проводит аналогичные встречи. К примеру, годом ранее российский лидер встретился в Сочи с паралимпийцами во главе с руководителем Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. При этом сам президент старается избегать слова «инвалид». Он не раз говорил, что ему не очень импонирует такое определение, тем более, когда речь идет о людях, наделенных геройским духом.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.

В России насчитывается 11,7 млн человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. – дети. В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов. В 2014 году президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов.

Государство предпринимает усилия по расширению безбарьерной среды. Все более активную роль в улучшении качества жизни инвалидов играют общественные организации, в том числе благодаря созданной за последние годы системе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2017 года поддержку Фонда президентских грантов получили более 4,7 тыс. проектов (с финансированием более 9 млрд рублей), направленных на помощь людям с инвалидностью.

В центре внимания государства проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов и их реабилитацией. Так, президент Путин в своем выступлении на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» указывал, что доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь более чем 51%. Минтруд России подготовил законопроект, которым предусматривается апробация принципиально нового экономического механизма стимулирования предприятий выполнять квоты по трудоустройству инвалидов: в случае, если организация не может создать необходимое количество рабочих мест для инвалидов, обеспечив соответствующую адаптацию этих мест, она может заменить исполнение этого обязательства внесением взносов в специальный региональный фонд, который будет обеспечивать трудоустройство инвалидов.

В период пандемии в России был принят временный порядок признания лица инвалидом. Нововведение значительно упростило продление инвалидности, освободив лиц с инвалидностью от обязанности повторно и неоднократно посещать медицинские учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы.

Кроме того, в Международный день инвалидов в России пройдет тотальный тест «Доступная среда», для участников которого приготовили вопросы на тему организации доступной среды для людей с инвалидностью и навыков общения с ними. Участие в тестировании могут принять все желающие, акция предполагает дистанционный формат. Время начала теста единое для всех российских регионов: в 8.30 мск начнется трек для школьников и студентов, в 10.30 мск – для взрослой аудитории. Тест для учащихся содержит 30 вопросов, для взрослых – 50.

По итогам теста будет сформирован рейтинг российских регионов по уровню вовлеченности регионов в мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и других категорий маломобильных групп населения.