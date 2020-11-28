Россиянам упростили порядок оформления инвалидности

Для оформления инвалидности россиянам больше не придется повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Раньше, если в направлении был указан неполный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам (...) специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», – говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в случае недочетов в направлении оно должно быть возвращено в поликлинику в течение трех рабочих дней и отправлено в бюро медико-социальной экспертизы в доработанном виде еще через максимум 14 дней.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден правительством из-за угрозы распространения COVID-19.

Напомним, в России с апреля из-за распространения коронавируса инвалидность оформляется в режиме онлайн, а также действует автоматическое продление прежде установленной инвалидности.