Какие новые суперсервисы появятся на сайте госуслуг?

Правительство опубликовало на портале госуслуг прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека». Теперь таких услуг стало 10.

Вкратце расскажем, что они собой представляют и зачем нужны. Идея в том, чтобы свести общение граждан с государством к минимуму. В идеале для любой жизненной ситуации должна будет найтись соответствующая графа на сайте госуслуг. Или в отдельном приложении, пока до конца не ясно. В правительстве надеются, что это как минимум сможет сэкономить ему немалые деньги, которые сейчас идут на огромный бюрократический аппарат. Россиян же подобные услуги должны будут оградить от походов по инстанциям для оформления различных бумажек. Особенно актуально это должно быть для жителей отдаленных сел и городов, которым иной раз трудно добраться даже до райцентра.

Во многих крупных городах страны подобные системы уже действуют, так что суперсервисы в некотором смысле можно назвать реновацией, распространившейся на всю страну. В марте стало известно, что Россия идет на третьем месте в мире по темпам роста использования цифровых услуг, так что очередная инициатива правительства вписывается в общий тренд – главное, чтобы новые идеи действительно принесли плоды.

Всего в кабмине придумали 25 жизненных ситуаций, требующих отдельных сервисов:

Рождение ребенка

Поступление в вуз

Переезд в другой регион

Оформление европротокола

Цифровое исполнительное производство





Уведомление и обжалование штрафов

Правосудие

Подача заявлений в правоохранительные органы

Утрата близкого человека

Пенсия





Помощь при инвалидности

Трудовые отношения

Социальная поддержка

Медицинские справки и документы

Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства

Регистрационные и паспортные сервисы

Земля под строительство

Разрешения для бизнеса в цифровом виде

Господдержка бизнеса

Регистрация бизнеса

Цифровое строительство

Безбумажные перевозки пассажиров и грузов

Цифровые документы об образовании

Образование в РФ для иностранцев

Трудовая миграция

Их закрепили за отдельными ведомствами. В конце июля на сайте госуслуг появились прототипы первых пяти сервисов, через месяц – вторых пяти. Осталось еще 15. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий проект, заявил, что до конца 2019 года опубликуют все 25.

Из тех, что уже представлены, ни один не работает – пока они лишь демонстрируют будущие возможности. Заявленных функций довольно много – так, к примеру, «Рождение ребенка» должен стать единственным инструментом, необходимым молодой маме. Через него она сможет, по заявлениям разработчиков, получить родовой сертификат, записаться в роддом, оформить свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, зарегистрировать его по месту жительства, записать в детский сад и поликлинику, получить материнский капитал или просто пособия. Никуда идти за всем этим не придется. Причем сервис должен будет сам оповещать маму о льготах и возможностях, которыми она может воспользоваться через него.

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Разберем, что можно будет сделать посредством пяти сервисов, представленных в августе.

Уведомление и обжалование штрафов

Здесь практически ничего нового – и сейчас есть множество приложений, которые позволяют получать уведомления о вынесенных штрафах ГИБДД и оплачивать их. Сервис обещает разве что прикладывать к каждому постановлению фото с камеры, а также дает возможность сразу же обжаловать штраф, выбрав причину (остановил инспектор, не ваша машина, не тот адрес и т. д.), и вернуть деньги.

Утрата близкого человека

Довольно важный сервис, альтернатив которому сейчас нет. Он как минимум заменит собой целый институт ритуальных агентов, многие из которых берут деньги просто за хождение по инстанциям вместо вас. Можно будет сообщить о смерти человека в ЗАГС, получить оттуда соответствующее свидетельство, затем – пособия и выплаты. Далее сервис поможет разобраться с похоронами и наследством. Но здесь его участие явно будет неполным – по погребению он подскажет контакты проверенных похоронных контор, а по наследству – запишет вас к нотариусу. То есть ни тех, ни других он не заменит даже частично.

Пенсия

Сервис позволит следить за размером будущей пенсии, оформлять ее, уточнять рабочий стаж (и, возможно, докупать его), делать перерасчет и выбирать способ ее получения. Кроме того, через него можно будет сообщать в ПФР о неучтенных местах работы и менять НПФ.

Правосудие

Выглядит сервис очень амбициозно. Он поможет составить иск, автоматически определит суд для его подачи, отправит туда документы, оповестит всех участников процесса, даст им открытый доступ к материалам дела, оплатит госпошлины и даже позволит удаленно участвовать в заседаниях. И просто будет объяснять вам, что и в каком порядке следует делать. То есть в теории можно выиграть суд, ни разу туда не явившись. Звучит фантастически.

Подача заявлений в правоохранительные органы

Примерно то же самое, что и с судом. Только касается информирования о преступлениях. О краже, хулиганстве, грабеже можно будет подать заявление онлайн – а затем следить, как идет расследование. Если потребуются дополнительные данные, то с вами свяжутся – также через этот сервис.