Создан проект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект о цифровом профиле россиян на основе концепции Центробанка и «Ростелекома».

Под цифровым профилем понимаются сведения о гражданах и юридических лицах в информационных системах государственных органов. Аналогичная информация будет храниться в организациях с публичными полномочиями и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В проекте также используется определение инфраструктуры цифрового профиля, то есть совокупности информационных систем в ЕСИА, благодаря которым обеспечивается доступ к цифровому профилю.

Инфраструктура разрабатывается, чтобы электронно обмениваться сведениями между физическими лицами, организациями, государственными органами и органами местного самоуправления, а также с целью идентификации и аутентификации физлиц и юрлиц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Верность введенных данных смогут подтверждать кредитные организации, операторы связи и госинформсистем. Доступ к информации могут предоставить как юрлицам, так и физлицам. Это можно будет делать с целью формирования запросов на получение госуслуг или муниципальных услуг. При этом граждане будут иметь право предоставлять и отзывать на обработку своих персональных данных, а юридические лица – информации о себе.

Работа по запросам на получение сведений с использованием инфраструктуры цифрового предлагается и безвозмездно, и платно. Четкий порядок работы с запросами будет установлен правительством.

По данным СМИ, проект предварительно оценивается примерно в 3 млрд рублей. Его планируют осуществлять за счет частых инвестиций. Он может начать свою работу уже в конце 2019 года.