На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов

На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.

В начале августа были представлены первые пять прототипов сервисов, включая «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство». Как сообщили ТАСС в кабмине, по этим прототипам собрано более 2,5 тыс. положительных отзывов.

В частности, преимуществами сервисов являются уменьшение бумажных документов, возможность оказания услуг без участия заявителя, высвобождение времени, возможность держать под контролем пенсионные накопления и быстро оформлять выплаты.

Также, например, сервис «Утрата близкого человека» помогает оформлять документы, получать пособии, наследство.

По словам вице-премьера Максима Акимова, новые суперсервисы ориентированы на граждан и учитывают их реальную жизненную ситуацию.

«Наша главная цель – сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам. Размещая прототипы суперсервисов, мы надеемся узнать, удобен и достаточен ли потенциальным пользователям функционал, дизайн, чего не хватает. Мы заинтересованы в ответах и реакции», – сказал он.

В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин отметил, что граждане активно участвуют в опросах и помогают совершенствовать сервис. Поступившие от пользователей предложения будут учтены при доработке сервисов, добавил замминистра.

Всего в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется запустить 25 суперсервисов до конца года, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям.