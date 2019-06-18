В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

С 2021 года россияне могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги – суперсервиса, сообщил заместитель гендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Тер-Степанов рассказал, что рабочая группа по госуправлению при АНО «Цифровая экономика» рассмотрела большой объем проектов, которые «перенесут в онлайн те действия, которые до сих пор требуют от нас физических перемещений и затрат времени», передает РИА «Новости».

Это коснется и поступления в вузы: «Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Главное, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение».

Отмечается, что некоторые компоненты суперсервиса «по плану федпроекта «Госуправление» начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект».

Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

Суперсервисы будут покрывать порядка 95% всех взаимодействий граждан с государством.

Например, в рамках суперсервиса «Рождение ребенка» только по электронному заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и прочее.

Для получения этих услуг не нужно будет посещать госорганы или иные организации. Ведомства, ответственные за данные услуги, до конца мая должны были разработать целевые модели суперсервислв и «дорожные карты».

Ранее стало известно, что победители «Диктанта Победы» получат льготы при поступлении в вуз.