Победители «Диктанта Победы» получат льготы при поступлении в вуз

Абитуриенты вузов, победившие в «Диктанте Победы», смогут получить льготы при поступлении, сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета диктанта Александр Хинштейн.

«Мы вышли с инициативой, которую коллеги из Рособрнадзора, из министерства просвещения поддержали, о том чтобы внести результаты участия в акции «Диктант Победы» в так называемое портфолио, которое предоставляется абитуриентами при поступлении в высшие учебные заведения», – сказал Хинштейн в четверг на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

«Это, безусловно, не билет в вуз, но это дополнительный показатель грамотности, знаний человека. Разумеется, люди, которые набрали максимальный результат этой акции, конечно же, получат дополнительные льготы при поступлении в вузы», – подчеркнул Хинштейн.

«Это очень хорошее предложение. Федеральная служба (по надзору в сфере образования и науки) поддержит это предложение. Формат очень интересный», – в свою очередь сказал на пресс-конференции замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом лучшие результаты в «Диктанте Победы» показали в национальных республиках России, добавил Хинштейн.

«В процентном соотношении, то есть от количества участников, которые написали «Диктант Победы»... первое место по России заняла Чеченская республика, 32% правильно ответивших на все 20 вопросов», – сказал Хинштейн.

По его словам, второе место заняла Мордовия – почти 20% верных ответов на все вопросы, третье – Карачаево-Черкесия (18%), четвертое – Ингушетия (16%), на пятое – Ямало-Ненецкий автономный округ (14%).

«Это интересная статистика, которая еще требует осмысления, анализа, что именно в национальных республиках уровень исторической грамотности выше, чем в среднем в российских регионах. Будем надеяться, что это связано именно с высоким уровнем грамотности, а не с какими-либо иными обстоятельствами», – сказал депутат.

По его словам, билеты с вопросами поступили в регионы только за два часа до начала акции. «Мы заранее постарались сделать так, чтобы не произошло никаких утечек и никто не имел возможности заранее узнать правильные ответы на вопросы», – добавил Хинштейн.

Акция «Единой России» «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы, проходила по всей России и в 23 странах мира 7 мая нынешнего года. Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых будет предложено по четыре варианта ответов.