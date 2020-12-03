В СПЧ раскритиковали идею Минюста убрать СИЗО и колонии из городов

Переносить все российские СИЗО и колонии за город очень долго и дорого, а также это нарушит права человека и сделает систему более уязвимой, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественного совета ФСИН России, член комиссии Совета при президенте по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Ева Меркачева, комментируя соответствующие планы Минюста.

В Министерстве юстиции рассказали, что работают над пилотным проектом, который перенесет все колонии и СИЗО из городов и населенных пунктов на отдельные сформированные площадки.

«Во-первых, это просто будет невозможно реализовать. Для того, чтобы все эти колонии вынести за пределы городов, даже не 10 лет потребуется. А средства на это уйдут колоссальнейшие. Во-вторых, здесь нарушение прав человека будет беспрецедентное, потому что тяжело будет ездить родственникам навещать, непонятно, как адвокаты будут ездить, как самих осужденных будут перевозить в суды, на следственные действия – это все усложнит», – говорит Меркачева.

Она усомнилась в том, что отодвинув от себя заключенных, возможно сделать систему Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) более гуманной.

Также данная система, по мнению эксперта, провоцирует большие риски: она будет реже проверяться, а также прокуроры и правозащитники ОНК не смогут достаточно часто приезжать.

«Тем более по закону совершенно не важно, где находится заключенный или осужденный. Для государства это одна и та же сумма денег. Поэтому от того, что их перенесут за город, это не значит, что на питание или содержание будут выделять меньше и тем самым мы сэкономим – нет. Сумма одинаковая, утвержденная. Поэтому сэкономить никак не сможем, а траты, чтобы эти СИЗО перенести, колоссальные», – резюмировала собеседник.

В декабре 2018 года заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил о намерении перенести СИЗО № 2 «Бутырка» и СИЗО № 3 «Пресня», расположенные в Москве, за МКАД.