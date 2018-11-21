ФСИН объявила о планах закрыть «Бутырку»

ФСИН рассчитывает закрыть СИЗО «Бутырка» и «Пресня», вместо них планируется построить новый следственный изолятор, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников; зампред ОНК Ева Меркачева сообщила, что в здании можно устроить музей или бизнес-центр.

«Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что служба приняла решение о закрытии столичных СИЗО №2 («Бутырка») и №3 («Красная Пресня»). Однако это произойдет не в ближайшее время. На самом деле сейчас готовится проект создания нового современного СИЗО на 5 тыс. мест на территории Москвы, которое компенсирует закрытие «Бутырки» и «Пресни», – заявил Мельников РИА «Новости».

Он отметил, что эта мера обусловлена техническим устареванием существующих СИЗО. Этим учреждениям трудно соответствовать нормам системы наказания.

«Мы надеемся, что оно (новое СИЗО – прим. ВЗГЛЯД) будет достаточно близко к основным судебным учреждениям, чтобы людям не приходилось часами простаивать в пробках в автозаке, а также ОНК советует заранее принимать в расчет возможный перелимит и увеличить количество мест в СИЗО», – сказал Мельников.

Зампред ОНК Ева Меркачева сообщила, что «Бутырка» может стать музеем, поскольку само здание можно считать историческим объектом.

«Один из вариантов того, что будет с помещениями СИЗО после закрытия, – это организация музея. Тем более что здание историческое и сносить его просто нельзя. А музей, посвященный системе исполнения наказаний и знаменитым арестантам СИЗО, может быть очень кстати», – отметила она.

Меркачева добавила, что СИЗО может стать после реставрации бизнес-центром или использоваться для других нужд.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в его ведомство не поступало обращений по СИЗО, которое может заменить «Бутырку», передает ТАСС.

Он пояснил, что у ФСИН есть участок федеральной собственности в Новой Москве. Некогда уже обсуждалась возможность возведения там нового здания СИЗО, но конкретных обращений не было, добавил Жидкин.