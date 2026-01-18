Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
Комитет управления Газой утвердил состав и распределил ключевые должности
В Каире состоялось первое заседание палестинского комитета управления сектором Газа, на котором объявили всех членов и распределили направления ответственности.
Палестинский национальный консультативный комитет управления сектором Газа провел в Каире первое рабочее заседание, огласив свой полный состав, передает ТАСС. В итоговой декларации сообщается, что состав нового административного органа утвержден, и комитет начал выполнение своих функций.
В комитет вошли 12 человек, среди которых палестинские технократы, ответственные за ключевые сферы жизни анклава: экономику, промышленность, торговлю, образование, телекоммуникации, сельское хозяйство, здравоохранение и безопасность. По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», комитет также пополнили известные чиновники, не связанные с движением ХАМАС.
Среди наиболее заметных фигур – Сами Насман, который возглавит направление внутренней безопасности, бывший председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации Аднан Абу Варда, отвечающий за юстицию, а также экс-министр ПНА Усама ас-Саадауи, курирующий жилищное строительство. Их назначение связано с задачей создания временной администрации для управления сектором Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС принял решение сложить полномочия в секторе Газа. Управление регионом передано новому технократическому комитету.