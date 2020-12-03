Из российских городов предложили убрать СИЗО и колонии

Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», – передает ТАСС слова Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, сейчас министерство работает над пилотным проектом, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки.

Чуйченко отметил, что ФСИН должна быть более гуманной, а в центре внимания работы сотрудников ФСИН должен быть человек, несмотря на то, что он совершил преступление, и необходимо сделать все возможное для возвращения его к нормальной жизни.

В ходе оптимизации работы ФСИН внимание будет переключено на профилактику и работу с людьми, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы, так как нельзя допускать рецидива.

«Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной», – сказал он, отметив, что министерство намерено совершенствовать деятельность подведомственных служб – ФСИН и ФССП.