Сборную России по футболу при жеребьевке отбора ЧМ-2022 развели с Украиной и Косово

Сборную России по футболу при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре разведут по разным группам с командами Украины и Косово, сообщили в ФИФА.

Также в одну группу не смогут попасть сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

Также при жеребьевке предполагаются «ограничения на зимние места проведения». Десять стран были определены как места, подверженные риску «суровых зимних условий»: Белоруссия, Эстония, Фарерские Острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина. В соответствии с этим списком, в одной группе могут оказаться максимум два представителя перечисленных стран. Если в одну группу попадает третья команда, она отправляется в первую свободную группу по алфавиту, передает РИА «Новости».

Исландия и Фарерские Острова определены как места с самым высоким риском суровых зимних условий, поэтому они также будут разведены по разным группам.

Жеребьевка состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе. Сборная России оказалась в третьей корзине на основании мирового рейтинга ФИФА, в котором она занимает 39-е место. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

В РФС ранее заявили, что Российский футбольный союз не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной России на чемпионате мира 2022 года.

В декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что если россияне пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России.