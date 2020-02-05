РФС отреагировал на сообщение о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Российский футбольный союз не получал уведомлений от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о статусе сборной России на Чемпионате мира 2022 года, заявили в организации.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», – сообщили в пресс-службе РФС.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус также сообщил, что организация не получала официальных документов от ВАДА. «Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», – заявил он.

В то же время вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал преждевременными разговоры о запрете российской сборной участвовать в ЧМ-2022 по футболу. Он напомнил, что окончательное решение будет принимать ФИФА, а заявление ВАДА призвано лишь посеять панику, передает РИА «Новости».

Во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на источники сообщило, что ВАДА якобы проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. При этом в декабре 2019 года глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

В декабре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

На данный момент решение исполкома не вступило в силу, так как дело ВАДА против РУСАДА направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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