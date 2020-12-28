При нападении боевиков в Грозном убиты двое полицейских

Двое сотрудников патрульно-постовой службы убиты при нападении боевиков в Грозном на перекрестке возле улицы Мира. В ходе перестрелки преступники были застрелены на месте.

«По словам очевидцев, боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие», – сообщает Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал Baza.