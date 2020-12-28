Берлин пообещал при Байдене не менять позиции по «Северному потоку – 2»

ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. (…) Федеральное правительство не изменит своего отношения к «Северному потоку – 2», – передает слова министра Deutsche Welle со ссылкой на агентства DPA.

Маас добавил, что Берлин и Вашингтон в дальнейшем также будут расходиться во мнениях по ряду вопросов. «Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону», – пояснил глава МИД ФРГ.

Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».

Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.