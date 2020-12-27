Клубу в Москве пригрозили миллионным штрафом за закрытую вечеринку Мать потушивших в Оренбурге снегом Вечный огонь детей оштрафуют Более миллиона должников по кредитам в России оказались пенсионерами 27 декабря 2020, 14:16 Текст: Абдулла Шакиров

Свыше миллиона исполнительных производств в отношении должников по кредитам приходится на долю пенсионеров, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). «По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. На них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей», – передает ТАСС сообщение ФССП. Как рассказали в службе, по состоянию на 1 ноября в отношении должников по кредитам на исполнении находились 7,8 млн производств. За десять месяцев с них было взыскано в общей сложности 111,3 млрд рублей. Ранее Ассоциация банков России назвала негативные последствия банкротства для граждан.

