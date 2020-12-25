В Ненецком округе произошла утечка на месторождении нефти

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком округе, сообщила пресс-служба администрации округа. К месту происшествия направлены формирования для ликвидации последствий.

«По информации «Лукойл-Коми», на место, где прошла разгерметизация трубы, направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Это уже не первое за последнее время происшествие на данном месторождении. В октябре после утечки нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва образовалась радужная пленка. Чтобы избежать распространения нефтесодержащей жидкости были установлены несколько рубежей боновых заграждений на территории Ненецкого округа и Коми. После разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело. Власти Ненецкого округа ввели режим ЧС на той территории, где произошла авария, аналогичный режим введен в Усинске в Коми.

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