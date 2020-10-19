Режим ЧС введен в части Заполярного района НАО после разлива нефтепродуктов

Режим чрезвычайной ситуации введен на части территории Заполярного района Ненецкого автономного округа в районе Харьягинского месторождения, где произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На межселенной территории Заполярного района в границах акватории [реки] Колвы от моста поселка Харьягинский, Харьягинского нефтяного месторождения до границы округа и Республики Коми введен режим ЧС», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что после разлива нефтепродуктов в НАО при производстве работ возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Также отмечается, что объем разлитых нефти и нефтепродуктов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» – терминал Харьяга в Ненецком округе составил 0,9 кубометра.

Напомним, глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что на реке Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения обнаружена радужная пленка. По его словам, после того, как на поверхности воды была обнаружена пленка, «компанией-недропользователем выставлено 150 м бонового заграждения», на «месте происшествия работают сотрудники».

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