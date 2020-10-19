После разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе возбуждено дело

Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ возбудили после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе, сообщили в СК.

«В связи с тем, что есть основания полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, для осмотра места происшествия выехала следственно-оперативной группа.

Также отмечается, что объем разлитых нефти и нефтепродуктов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» – терминал Харьяга в Ненецком округе составил 0,9 кубометра.

«Площадь разлива на почве составила 25 кв. метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва. Приняты необходимые меры по локализации и ликвидации возникшей утечки. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубометров», – уточняется в сообщении.

Как заявили в прокуратуре округа, «ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-КОМИ» организована работа по локализации и ликвидации разлива, установлены три рубежа защиты на расстоянии 100 метров, 14 километров и 40 километров. К месту происшествия завезен сорбент в объеме 20 тонн.

«Работу по локализации проводят 37 сотрудников ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-КОМИ». Межрегиональным управлением Росприроднадзора отобраны пробы воды и почвы. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и контролирующих органов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что на реке Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения обнаружена радужная пленка. По его словам, после того, как на поверхности воды была обнаружена пленка, «компанией-недропользователем выставлено 150 м бонового заграждения», на «месте происшествия работают сотрудники».

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу животных на Халактырский пляж на Камчатке. В пробах воды ядовитых веществ или гептила нет, но найдены следы ГСМ. Многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.