Радужная пленка обнаружена на реке у нефтяного месторождения в НАО

На реке Колва в районе Харьягинского нефтяного месторождения обнаружена радужная пленка, сообщил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

В соцсети «ВКонтакте» губернатор сообщил, что после того, как на поверхности воды была обнаружена пленка, «компанией-недропользователем выставлено 150 м бонового заграждения», на «месте происшествия работают сотрудники». Бездудный поручил департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой «срочно разобраться».

Харьягинское нефтяное месторождение расположено вблизи поселка нефтяников Харьягинский. Является одним из основных источников дохода в бюджет Ненецкого автономного округа, передает ТАСС.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу животных на Халактырский пляж на Камчатке. В пробах воды ядовитых веществ или гептила нет, но найдены следы ГСМ. Многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.

В мае на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.