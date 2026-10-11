МЭА предложило дополнительно высвободить дизельное топливо из резервов

МЭА предложило странам оценить возможность дополнительных поставок дизеля

Tекст: Ольга Иванова

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол призвал правительства стран, включая те, что уже выполнили обязательства по высвобождению запасов, рассмотреть возможность дополнительных поставок дизельного топлива, передает ТАСС.

«Всем странам-участницам, включая тех, которые уже завершили выполнение взятых на себя обязательств по высвобождению запасов, рекомендуется оценить необходимость дополнительных поставок дизельного топлива и, если они сочтут такие поставки целесообразными, определить их объемы, сроки и дополнительный характер», – заявил Бирол.

В преддверии заседания совета управляющих МЭА 15 октября Бирол также предложил странам, не выполнившим мартовские обязательства в полном объеме, ускорить поставки с акцентом на дизельное топливо. Он подчеркнул, что ситуация на рынке дизеля требует незамедлительных действий, и упомянул недавние атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bloomberg сообщил об отказе Евросоюза высвобождать нефть сверх мартовских объемов.

В понедельник цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов стран G7.

В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива.