После замечания якутского депутата о декольте министра начата проверка

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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

Карл Дениц был выдающимся мастером подводной войны общественное достояние
24 декабря исполнилось 40 лет со дня смерти гроссадмирала Карла Деница, командовавшего ВМС Германии во время Второй мировой. Все знают, что Дениц был преемником Гитлера на посту главы нацистского государства и был осужден в Нюрнберге как военный преступник. Однако уже после войны СССР использовал наследие адмирала Деница для усиления своего подводного флота. Как именно это произошло? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...

Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

Обсуждение: 21 комментарий
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    После замечания якутского депутата о декольте министра начата проверка

    25 декабря 2020, 11:22

    Текст: Елизавета Булкина

    Мандатная и регламентная комиссии начнут проверку после замечания якутского депутата Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев.

    В ходе онлайн-совещания Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Аммосов заявил, что не слушал ее, а все выступление смотрел на декольте.

    Депутат сделал замечание «тем людям, которые следят за этикой государственного служащего», передает РИА «Новости». «Председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии», – уточнил Гаврильев.

    «В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании. Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо», – пояснил пресс-секретарь.

    Председатель республиканского комитета партии Виктор Губарев сообщил, что КПРФ даст оценку поведению депутата, но речь не идет об исключении его из партии.

    Ранее в Сети произвел фурор откровенный наряд бразильской сенаторши.


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