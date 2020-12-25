После замечания якутского депутата о декольте министра начата проверка

Мандатная и регламентная комиссии начнут проверку после замечания якутского депутата Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев.

В ходе онлайн-совещания Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Аммосов заявил, что не слушал ее, а все выступление смотрел на декольте.

Депутат сделал замечание «тем людям, которые следят за этикой государственного служащего», передает РИА «Новости». «Председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии», – уточнил Гаврильев.

«В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании. Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо», – пояснил пресс-секретарь.

Председатель республиканского комитета партии Виктор Губарев сообщил, что КПРФ даст оценку поведению депутата, но речь не идет об исключении его из партии.

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