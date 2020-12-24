Стали известны подробности фальсификации дела Голунова

Бывшие сотрудники полиции, подбросившие наркотики журналисту Ивану Голунову, действовали в составе организованной преступной группы, сообщил гособвинитель в суде Москвы.

«Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов с целью повышения служебных показателей создали преступную группу для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности. Роль каждого участника группы была неоднозначна, однако все они были объединены единым замыслом и планом», – передает слова прокурора ТАСС.

По версии обвинения, инициатором незаконного задержания журналиста был Ляховец, он же привлек к исполнению преступления остальных участников. Наркотики – кокаин и мефедрон – были приобретены в неустановленном месте, после чего Коновалов подбросил их вместе с весами в квартиру журналиста. Сергалиев и Феофанов удерживали Голунова в отделении полиции, нанеся ему побои. Также обвинение считает, что следователь, возбудивший дело, был введен полицейскими в заблуждение.

Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.

Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.