Россия «подвела черту» по теме визита миссии ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Россия «подвела черту» по теме визита миссии Организации по запрещению химического оружия(ОЗХО) из-за инцидента с Алексеем Навальным: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи, пояснил знакомый с ситуацией дипломатический источник.

Накануне МИД России опубликовал переписку российского постпреда при ОЗХО с генеральным секретарем технического секретариата организации. «Из нее любой непредвзятый наблюдатель сделает свои выводы. Мы свои выводы сделали: ОЗХО проявляет непартнерское отношение, и акции этой организации в наших глазах упали ниже нуля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«На тех условиях, которые нам пыталась выставлять организация в лице ее техсекретариата и подконтрольного западникам генерального директора, конечно, не может быть и речи о приеме экспертов ОЗХО здесь. Мы по этому вопросу подвели черту», – добавил собеседник агентства.



Россия, по словам источника, надеется, что Германия и ОЗХО сделают выводы по ситуации с Навальным. Он отметил, что в последние дни из некоторых столиц, включая Берлин, «опять послышались сигналы, что так называемое дело Навального – это не вопрос двусторонних российско-германских отношений, а международная проблема».



«В Москве вообще не понимают, о чем ведут речь коллеги из ФРГ. Если бы немецкая сторона изначально проявила готовность к должному сотрудничеству и соблюдала свои, в том числе двусторонние, обязательства перед нами, много из того, что мы видим вокруг в плане глубокого осложнения наших взаимоотношений с Берлином и полного подрыва доверия России к ОЗХО можно было бы избежать», – пояснил дипломатический источник.

Из этого следует вывод, отметил он, что Берлин указывает на ОЗХО, а ОЗХО отсылает нас к Берлину, толку от этого нет никакого.

«И мы уже не ждем никакого движения со стороны этой когда-то весьма уважаемой организации по вопросу, имеющему существенное значение. Поэтому надеемся, что и в Берлине, и в Гааге по этой ситуации все-таки сделают определенные выводы. Но пока приходится констатировать, что мы попали в ситуацию, откуда найти выход крайне сложно», – отметил источник.



На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».