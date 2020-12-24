Эксперты: Вето Трампа не спасет «Северный поток – 2» от новых санкций

«Блокировка оборонного бюджета США действительно могла бы спасти «Северный поток – 2» от санкций, но теперь такой сценарий станет фантастическим», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал вето Дональда Трампа, наложенное на проект оборонного бюджета США на 2021 год, в котором упоминались санкции против «Северного потока – 2».

«Блокировка оборонного бюджета президентом – нередкая процедура в США. Когда возникают разногласия между исполнительной и законодательной властью по вопросам выделения средств на реализацию внешней и оборонной политики, вето является стандартным инструментом давления Белого дома на Конгресс», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Однако, по мнению Кортунова, позиция Трампа, как уходящего президента, неустойчива, и шансы, что вето не будет преодолено солидарными усилиями обеих палат парламента, снижаются. «И все же, чтобы до конца понять перспективы наложенного вето, нужно дождаться дополнительных выборов в Сенат по штату Джорджия, которые пройдут в начале января. Если демократы догонят республиканцев по числу сенаторов, то за счет решающего голоса вице-президента Камалы Харрис им будет гораздо проще блокировать все инициативы действующего президента. Если же в Джорджии победит хотя бы один республиканец, положение демократов осложняется», – считает собеседник.

В то же время политолог-американист Малек Дудаков уверен, что вне зависимости от исхода довыборов президентское вето будет «спокойно преодолено». «За проект оборонного бюджета в Сенате проголосовало 86 законодателей. При этом для того, чтобы побороть блокировку проекта, необходимо две трети, то есть 67 голосов. Мы видим, что нужное количество законодателей для принятия бюджета уже набирается с лихвой, и два голоса от Джорджии не сыграют решающей роли. Думаю, что такая же ситуация сложится в нижней палате парламента, и заветированный проект будет одобрен», – объяснил он.

Эксперты также обратили внимание на ситуацию с проектом «Северный поток – 2», санкции против которого закладывались в военный бюджет США на 2021 год. По мнению Дудакова, блокировка военного бюджета действительно могла бы спасти «Северный поток – 2» от санкций. «Но так как бюджет будет, скорее всего, принят – такой сценарий становится фантастическим», – отметил он.

Иной точки зрения придерживается политолог Андрей Кортунов. «Блокировка бюджета не отменила бы тех санкций, которые уже были утверждены. Гораздо важнее то, какую позицию займет избранный президент Джо Байден к «Северному потоку – 2», который в последнее время стал вопросом взаимоотношений не США и России, а США и Евросоюза. Если Байден захочет сделать нечто приятное Ангеле Меркель, он займет более гибкую позицию. Если же он продолжит давление на Германию, никаких причин смягчить негативный подход к «Северному потоку – 2» у Вашингтона не будет», – заключил эксперт.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заблокировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год (начался 1 октября), в котором упоминались санкции против «Северного потока – 2».

По его мнению проект бюджета «не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие ветеранов и военную историю» США, а также «противоречит усилиям» Белого дома «по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики». Глава американского государства считает, что в нынешнем виде документ представляет собой «подарок Китаю и России».

Президент США выразил недовольство тем, что в бюджете нет пункта об отмене закона, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. По мнению Трампа, это «способствует распространению иностранной дезинформации в Сети, что является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов». Трамп потребовал отменить соответствующий закон, передает ТАСС.

Также он выступил против обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны, и избавления от любой символики рабовладельческого Юга. Трамп подчеркнул, что «ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс» США в «борьбе за реализацию основополагающих принципов».

Наконец, Трамп раскритиковал документ за то, что в нем содержатся «многочисленные положения», которые «прямо противоречат внешней политике» его администрации. В частности, речь идет о решениях Трампа по возвращению домой военных США, которые находятся за границей.

Как сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, конгрессмены 28 декабря проголосуют по преодолению вето президента на оборонный бюджет, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп предупреждал, что наложит вето на оборонный бюджет страны, принятый Конгрессом. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.

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