Цены на нефть продолжили восходящую тенденцию

Мировые цены на нефть продолжили подниматься второй день подряд

Tекст: Мария Иванова

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.00 мск росла на 0,24%, до 82,23 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 78,92 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам торгов среды нефть Brent поднялась в цене на 2,64%, а марки WTI подорожала на 3,06%.

Эксперты оценивают вышедшие накануне данные по запасам нефти в США. Согласно информации управления энергетической информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 2 млн баррелей (0,5%), до 412,7 миллиона, и это оказалось больше ожиданий аналитиков.

При этом рынки сырьевых товаров чувствительны к возникающим геополитическим рискам. Накануне правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало американский авианосец USS Harry Truman в шестой раз с момента прибытия в Красное море.

Ряд судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море.



