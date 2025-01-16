Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, украинские власти разочарованы «осторожным» подходом Стармера к помощи Украине, в то время как он намерен объявить о новом пакете помощи, передает РИА «Новости».

Украинская администрация считает, что премьер Британии следует более осторожному пути, аналогичному президенту США Джо Байдену, и не подталкивает союзников к более активной поддержке.

Агентство отмечает, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему Стармеру потребовалось так много времени, чтобы посетить Украину, в отличие от его предшественников.

Тем не менее премьер-министр надеется, что объявление о новом пакете помощи укрепит его репутацию и продемонстрирует поддержку Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности.