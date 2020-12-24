Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что заблокировал одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год (начался 1 октября).

Трамп сообщил нижней палате Конгресса, что «возвращает без одобрения проект военного бюджета», хотя и «признает важность законопроекта для национальной безопасности» США. По его мнению проект бюджета «не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие ветеранов и военную историю» США, а также «противоречит усилиям» Белого дома «по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики». Глава американского государства считает, что в нынешнем виде документ представляет собой «подарок Китаю и России».

Президент США выразил недовольство тем, что в бюджете нет пункта об отмене закона, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. По мнению Трампа, это «способствует распространению иностранной дезинформации в сети, что является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов». Трамп потребовал отменить соответствующий закон, передает ТАСС.

Также он выступил против обязательного переименования военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны, и избавления от любой символики рабовладельческого Юга. Трамп подчеркнул, что «ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс» США в «борьбе за реализацию основополагающих принципов».

Наконец, Трамп раскритиковал документ за то, что в нем содержатся «многочисленные положения», которые «прямо противоречат внешней политике» его администрации. В частности, речь идет о решениях Трампа по возвращению домой военных США, которые находятся за границей.

Напомним, Трамп предупреждал, что наложит вето на оборонный бюджет страны, принятый Конгрессом. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.