Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
«Единая Россия» и «Сделано в России» заключили соглашение о цифровой платформе
Партия «Единая Россия» и движение «Сделано в России» создали платформу для продвижения российских товаров
«Единая Россия» и движение «Сделано в России» подписали соглашение о создании цифровой платформы для продвижения отечественных товаров.
Как сообщает сайт партии, «Единая Россия» заключила стратегическое партнерство с движением «Сделано в России» для создания единой цифровой платформы по продвижению отечественных товаров.
Подписи под документом поставили федеральный координатор партпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов и глава движения Михаил Садченков.
Морозов отметил, что партия намерена формировать устойчивый спрос на отечественные товары, развивая бренд «Сделано в России». Он подчеркнул, что более 70 тыс. предпринимателей стали участниками этого движения.
«Мы будем развивать эти направления при прямой и активной коммуникации с бизнесом, а также в совместной работе со всеми онлайн- и офлайн-ретейлерами России», – заявил Морозов.
Михаил Садченков, в свою очередь, выразил уверенность, что поддержка «Единой России» усилит возможности движения. Он отметил, что это сотрудничество создаст инструменты для государственной стратегии продвижения отечественных предпринимателей и брендов.
В ближайшее время партия совместно с федеральными органами исполнительной власти и регионами представят стратегию объединения усилий государства и бизнеса для крупнейшей кампании по формированию спроса на российские товары. Кроме того, «Единая Россия» поддержит реализацию «дорожной карты» по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. В рамках партпроекта «Выбирай свое» планируется помощь в продвижении и законодательном обеспечении отечественного производства детских товаров.