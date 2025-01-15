«Единая Россия» и «Сделано в России» заключили соглашение о цифровой платформе

Партия «Единая Россия» и движение «Сделано в России» создали платформу для продвижения российских товаров

Как сообщает сайт партии, «Единая Россия» заключила стратегическое партнерство с движением «Сделано в России» для создания единой цифровой платформы по продвижению отечественных товаров.

Подписи под документом поставили федеральный координатор партпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов и глава движения Михаил Садченков.

Морозов отметил, что партия намерена формировать устойчивый спрос на отечественные товары, развивая бренд «Сделано в России». Он подчеркнул, что более 70 тыс. предпринимателей стали участниками этого движения.

«Мы будем развивать эти направления при прямой и активной коммуникации с бизнесом, а также в совместной работе со всеми онлайн- и офлайн-ретейлерами России», – заявил Морозов.

Михаил Садченков, в свою очередь, выразил уверенность, что поддержка «Единой России» усилит возможности движения. Он отметил, что это сотрудничество создаст инструменты для государственной стратегии продвижения отечественных предпринимателей и брендов.

В ближайшее время партия совместно с федеральными органами исполнительной власти и регионами представят стратегию объединения усилий государства и бизнеса для крупнейшей кампании по формированию спроса на российские товары. Кроме того, «Единая Россия» поддержит реализацию «дорожной карты» по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. В рамках партпроекта «Выбирай свое» планируется помощь в продвижении и законодательном обеспечении отечественного производства детских товаров.