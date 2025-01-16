На границе Украины и Белоруссии появились валуны и противотанковые ежи

На границе Украины и Белоруссии появились валуны, противотанковые ежи и колючая проволока

Tекст: Вера Басилая

На границе между Украиной и Белоруссией появились новые препятствия. На шоссе, соединяющем страны, установлены валуны, строительный мусор, противотанковые ежи и колючая проволока, уходящая в лес, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о зафиксированных в 2024 году примерно 40 провокациях на границе с Украиной.

Ранее Украина усиливала границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции из-за угрозы с этого направления.

Белоруссия направила спецотряды МВД в приграничные районы для предотвращения проникновения диверсантов с территории Украины, а НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия.