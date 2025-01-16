Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

Tекст: Максим Попов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасностью. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.