Британцы помечтали о возвращении Тэтчер

Британцы считают, что Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, лучше остальных экс-премьеров справилась бы с ситуациями в стране в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, опубликованные Daily Mail.

В опросе приняли участие порядка двух тысяч человек, которые должны были выбрать одного из восьми британских премьеров, занимавших этот пост за последние 44 года. Респондентам необходимо было выбрать человека, который, по их мнению, наилучшим образом справился бы со всеми проблемами страны в 2020 году, такими как завершение процесса выхода Великобритании из Евросоюза, а также борьба с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

По итогам голосования лидера консерваторов Маргарет Тэтчер выбрали 32% респондентов, на втором месте оказался представитель лейбористов Тони Блэр с 11%. Примечательно, что Тэтчер была лидером опроса и среди британцев от 18 до 24 лет, несмотря на то, что они родились уже после того, как «Железная леди» покинула пост премьер-министра.

В свою очередь советник бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и один из основателей компании J.L. Partners, проводившей данный опрос, Джеймс Джонсон выразил некоторое разочарование по поводу того, что «наши нынешние политики не принимают тяжелых решений, не защищают то, что правильно, и скорее следуют, нежели ведут за собой». «Даже учитывая все промахи и несмотря на противоречия, у политиков наподобие Маргарет Тэтчер, и даже у Тони Блэра, было видение того, что они хотели сделать, и они это реализовывали», – резюмировал он.

Маргарет Тэтчер родилась в 1925 году, в 1959 году была избрана в парламент от Консервативной партии, а в 1979 году стала первой женщиной – премьер-министром в Европе. За время своего пребывания на этом посту ей пришлось провести страну через непопулярные экономические реформы, а также через британо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов в Южной Атлантике. Ее называли «единственным мужчиной в британском кабинете» и «самым сильным мужчиной в НАТО», а ее жизнь стала сюжетом для ряда книг и фильмов. Она умерла 8 апреля 2013 года в результате инсульта в возрасте 87 лет.

Напомним, число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Британии составило 39,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тыс. случаев COVID-19. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 744, что стало самым высоким суточным приростом с 29 апреля.