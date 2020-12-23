ВВС США провели «слоновью прогулку» у границ России

Военно-воздушные силы (ВВС) США на военной базе Эилсон на Аляске устроили так называемую слоновью прогулку – учения, во время которых все самолеты разом выводят на взлетно-посадочную полосу и поднимают в воздух с минимальным интервалом.

Как сообщает Daily Mail, в учениях приняли участие 18 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, закрепленных за 354-м истребительным авиаполком. В частности, они выполнили «слоновью прогулку». Истребители сопровождали два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers.

Командующий 354-м авиаполком ВВС США полковник Дэвид Скалики заявил, что подобные маневры были призваны не только проверить готовность базирующейся на Аляске американской авиации к быстрому реагированию, но и продемонстрировать силу и влияние американских ВВС в данном регионе. Он также подчеркнул, что боевые возможности США у границ России будут расти.

Как отмечает издание, учения на военной базе прошли после очередной активизации Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, пишет Daily Mail, американские маневры могли стать реакцией на российско-китайское патрулирование в районе Тихого океана, в котором была задействована стратегическая авиация двух стран. Кроме того, беспокойство США вызвало размещение на базе российских ВКС в Анадыре истребителей МиГ-31, которые неоднократно участвовали в перехвате американских самолетов-разведчиков над Беринговым морем.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon, борт совершал тренировочный полет.

11 декабря российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Берингова моря самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Напомним, сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.