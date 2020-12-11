МиГ-31 перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Берингова моря американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США засекли над нейтральными водами Берингова моря российские РЛС. Воздушная цель была перехвачена истребителем МиГ-31, который сопровождал американский истребитель, пока он не развернулся от российской границы, передает РИА «Новости».

Как заявили в Национальном центре управления обороной, после того, как самолет-разведчик США покинул пределы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Напомним, сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Также над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.