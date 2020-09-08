Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем перехватил самолет ВВС Норвегии.

«Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА «Новости».

Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, говорится в сообщении.

«После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что норвежский самолет не нарушил российской границы.

Газета ВЗГЛЯД регулярно сообщает о перехватах норвежских самолетов нашими ВВС над Баренцевым морем. В прошлый раз это случилось 4 и 5 сентября.