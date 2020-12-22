Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле 22 декабря 2020, 17:49 Текст: Ксения Панькова

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач при совместном патрулировании дальней авиации России и Китая. «Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сообщила Минобороны России, передает РИА «Новости». Продолжительность полета составила более десять часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии. В ведомстве отметили, что полет прошел строго по плану, ничьи границы не нарушались.

