В США упал истребитель F-16 Fighting Falcon

В американском штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon, борт совершал тренировочный полет, сообщила национальная гвардия Висконсина.

«Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 115-му крылу истребителей ВВС нацгвардии Висконсина, размещенному на авиационной базе нацгвардии Truax Field в Мадисоне, потерпел крушение на верхнем полуострове Мичигана примерно в 20.00 во вторник, 8 декабря 2020 года (05.00 среды мск)», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Борт проводил плановый полет, в самолете находился один пилот. «О причине крушения и состоянии пилота на данный момент неизвестно, проводится расследование», – отмечается в тексте.

На место крушения прибыли аварийно-спасательные службы.

24 октября в американском штате Алабама произошло крушение военного самолета. 21 октября сообщалось, что в Калифорнии разбился модернизированный истребитель корабельного базирования F/A-18E Super Hornet. В конце сентября истребитель американских ВМС F-35B потерпел крушение после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J. В том же месяце в Норфолке (Виргиния) разбился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВМС E-2C Hawkeye.