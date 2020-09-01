Самолет ВМС США разбился в Виргинии

В США разбился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВМС E-2C Hawkeye, сообщил американский флот.

Крушение произошло рядом с островом Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке (Виргиния). Четверо членов экипажа катапультировались «без больших повреждений». Об ущербе или пострадавших на земле не сообщалось. Причина крушения устанавливается.

E-2C Hawkeye выполнял тренировочный полет, передает РИА «Новости».

В июле при посадке в Нью-Мексико разбился американский F-16 Viper. Кроме того, F-16 ВВС США разбился на авиабазе в Южной Каролине, летчик погиб.

В июне истребитель ВВС США F-15C Eagle потерпел крушение в Северном море у берегов Великобритании.

В мае истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение в ходе учебного полета во Флориде.