Истребитель ВВС США разбился у берегов Британии

Истребитель американских ВВС F-15C Eagle потерпел крушение в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на береговую охрану.

Крушение самолета произошло у мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира. Истребитель был приписан к военной базе в графстве Суффолк, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время тренировочного полета. На борту самолета находился только один пилот. Развернута спасательная операция.