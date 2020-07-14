Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 08:57  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

Украина категорически отказывается взаимодействовать с республиками Донбасса напрямуюФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Официальный Киев за последние дни резко ужесточил свою риторику по поводу Минских соглашений – и явно дает понять, что готов отказаться от них. Как указывают в Москве, это будет означать радикальный пересмотр всей той базы, на которой сегодня основаны переговоры о судьбе Донбасса. И не исключено, что последствия подобного пересмотра вовсе не обрадуют Украину. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...
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    Порошенко готовит переворот?

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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

              14 июля 2020, 07:49

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, сообщила 49-я эскадрилья ВВС.

              «F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18.00 по местному времени (03.00 мск вторника). Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами», – передает ТАСС сообщение эскадрильи.

              Причины случившегося расследуются.

              По данным телеканала Fox News, это пятое крушение боевого самолета в США с мая.

              Напомним, 1 июля американский F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб.


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