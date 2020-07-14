Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, сообщила 49-я эскадрилья ВВС.

«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18.00 по местному времени (03.00 мск вторника). Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами», – передает ТАСС сообщение эскадрильи.

Причины случившегося расследуются.

По данным телеканала Fox News, это пятое крушение боевого самолета в США с мая.

Напомним, 1 июля американский F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб.