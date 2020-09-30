Истребитель разбился после столкновения с самолетом-заправщиком в США

Истребитель американских ВМС F-35B потерпел крушение после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J в США, пилот благополучно катапультировался, сообщает Корпус морской пехоты.

Инцидент произошел в небе над Калифорнией, уточняет телеканал ABC. Самолет-заправщик, с которым произошел инцидент, базировался на авиабазе ВМС в Сан-Диего, истребитель - в японском городе Ивакуни.

«Примерно в 16.00 поступили сообщения о том, что F-35B вошел в соприкосновение с KC-130J во время дозаправки в полете, в результате чего F-35B потерпел крушение. Пилот F-35B благополучно катапультировался и в настоящее время проходит лечение», – передает РИА «Новости» сообщение Третьего авиакрыла морской пехоты.

Самолет-заправщик после инцидента приземлился недалеко от аэропорта Thermal Airport. Никто из членов экипажа не пострадал, отмечает ВМС. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, в июле истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД