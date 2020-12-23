Мишустин заявил, что на национальные цели развития направят более 39 трлн рублей

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...

Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Мишустин заявил, что на национальные цели развития направят более 39 трлн рублей

    23 декабря 2020, 14:52

    Текст: Ксения Панькова

    На финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года – более 39 трлн рублей или около 13 трлн рублей в год», – сказал глава кабмина на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по нацпроектам, передает ТАСС.

    Он отметил для сравнения, что ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет всего около 2 трлн рублей. По его словам, таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей развития. Мишустин добавил, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: социальные программы и развитие экономики.

    В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.

    Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

    Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.

    Кроме того, изменилась и структура Госсовета. К уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавятся две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

    Политолог Марат Баширов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что обновление Госсовета цементирует российскую государственность.


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