Мишустин заявил, что на национальные цели развития направят более 39 трлн рублей

На финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года – более 39 трлн рублей или около 13 трлн рублей в год», – сказал глава кабмина на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по нацпроектам, передает ТАСС.

Он отметил для сравнения, что ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет всего около 2 трлн рублей. По его словам, таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей развития. Мишустин добавил, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: социальные программы и развитие экономики.

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.

Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.

Кроме того, изменилась и структура Госсовета. К уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавятся две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

Политолог Марат Баширов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что обновление Госсовета цементирует российскую государственность.