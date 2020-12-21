Госсовет определит национальные цели с профильным советом при президенте

Госсовет проведет совместное заседание с советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсудит национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

«Президентом принято решение о совместном заседании этих органов. На нем будет обсуждаться вопрос о национальных целях развития РФ до 2030 года», – приводит слова Левитина ТАСС.

Кроме того, Госсовет будет участвовать в разработке и согласовании критериев эффективности работы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления. То есть оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета.

«Так же будет проходить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатываться предложения по их совершенствованию»,– заявил помощник президента.

Напомним, ранее президент России утвердил новый состав Госсовета и сам возглавил его. Также в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Помощник президента Игорь Левитин назначен секретарем Госсовета.